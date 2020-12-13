Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok

13.12.2020 10:12
Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok, System.String[]

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktalarından kaçan kural tanımaz sürücüler motosikletli şahin timleri tarafından kısa sürede yakalanıyor.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktalarından kaçan kural tanımaz sürücüler motosikletli şahin timleri tarafından kısa sürede yakalanıyor. 35 ayrı kontrol noktasında görev yapan şahin timleri son model güçlü motorlarıyla kaçan sürücülere nefes aldırmıyor.

Korona virüs pandemisinin 3'üncü zirvesini yaşayan Bursa'da ikinci 56 saatlik sokağa çıkma yasağının yaşandığı hafta sonunda izinsiz dışarıya çıkan kural tanımazları Bursa polisi tek tek yakalıyor. 35 ayrı kontrol noktasında görev alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Şahin timleri şimdiye kadar uygulama noktasına takılan ve kaçan yaklaşık 704 sürücüye çeşitli trafik suçlarından binlerce lira trafik cezası kesti.

GENÇOSMAN KAVŞAĞI'NDAN KAÇTI, MERİNOSTA YAKALANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin en kritik bölgelerine kurulan uygulama noktaları sayesinde kaçan her sürücü kısa sürede yakalanıp cezai işlem uygulandı. Dün gece Gençosman Kavşağı'ndaki kontrol noktasında bekleyen polis memurlarının üzerine araç sürüp kaçan F.K. isimli sürücü peşine takılan motosikletli Şahin tarafından merinos kavşağına gelmeden yakalanıp Merinos Parkı girişindeki kontrol noktasına yönlendirildi. Burada yapılan aramalarda sürücü F.K.'nın izinsiz ve ehliyetsiz olduğu bu sebeple kaçtığı belirlendi. F.K.'ya kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 çeşitli trafik suçlarından da bin 176 toplamda 4 bin 326 lira para cezası uygulandı.

"KOVİD'Lİ HASTAM VAR, HASTANEYE GİDİYORUM" YALANIYLA KANDIRIYORLAR

Bursa polisinin başı kısıtlamaya uymayıp sokakta gezen sürücülerle dertte, vatandaşın her zaman yanında olup sözüne itimat eden polis ekipleri Kovid 19 ve hastane bahanesini öne sürüp yalan söyleyen kötü niyetli kişiler karşısında çaresiz kalıyor.

Kısıtlama kontrolleri sırasında cazgırlık yapıp hastane ve kovid bahanesi uyduran kötü niyetli kişiler kontrol noktalarından geçtikten sonra hastaneye bile uğramıyor. Polis noktasından kaçan firari sürücüleri yakalamak için hazır bekleyen motosikletli kartal timleri kaçan sürücüleri saniyeler içerisinde yakalıyor.

-İHA-

Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok
Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok
Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok
Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok

Emniyet Müdürlüğü, motosikletli, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma yasağında motosikletli Şahin timlerinden kaçış yok - Son Dakika


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