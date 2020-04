SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PETSHOPLARDAKİ HAYVANLAR UNUTULMADI - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığınca büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınırken, hayvan barınakları, bakım merkezleri ve çiftlikler ise bu yasaktan muaf tutulmuştu. İstanbul'daki petshop sahipleri de hayvanlar için günün belirli saatlerinde dükkanlarına gelerek, su ve mama bıraktı. Dükkanlarındaki hayvanların bakımını da yapan çalışanlar, sokaktaki hayvanları da unutmadı ve onlar için sokaklara yem ile su koydu.

"HAYVANLARA BAKMAYA GELDİK"

Eminönü 'nde petshop sahibi Bülent Sarıcı iki gündür hayvanlara bakmak için geldiklerini söyleyerek, "Onlar da canlı olduğu için mecburen görevimiz olan hayvanlara bakmaya geldik. Gelip bakımımızı yapacağız ve döneceğiz. Bu şekilde gelip gidiyoruz ve hayvanlara bakıyoruz. Dün de geldik. Suyunu, yemini veriyoruz ve bakımını yapıyoruz. Sonra tekrar dönüyoruz. Dışarıdaki hayvanlara da yemini veriyoruz. Onların da yemlerini ve sularını bırakıyoruz. Elimizden geldiği kadar bakıyoruz. Gelmeyen yok, herkes gelip bakıyor. Sonuçta canlı hayvan. Kimisi yemini ve suyunu çok veriyor, kimisi öğleden sonra ya da sabah erken geliyor. Sırayla gelip bakıyorlar" dedi.

"HER CANLI BİZİM İÇİN KIYMETLİ"

Başka bir petshopta çalışan Erdem Çetiner ise sokaktaki hayvanları da beslediklerini belirterek, şunları söylediler:

"Zaten bakanlık tarafından da açıklandığı gibi canlı hayvanın olduğu petshop, barınak, çiftlik, pet otellerin hepsi muafiyette. Normalde biz günde 10 ile 12 saat kadar dükkanda oluyoruz ama bu gibi zaruri durumlarda da sabah ve akşam olmak üzere bu hayvanların beslenme, temizlik ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çünkü bunlar canlı ve bize muhtaçlar. İnsanlar bunu ticaret olarak görebiliyor ama bunların her şeyden önce bir canlı olduğunu biz biliyoruz ve onların bakımı ile sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Diğer malzemelerde arabamızda. Buradan çıktığımız zaman da onları besliyoruz. İki gündür onları da unutmuyoruz. Çünkü her canlı bizim için kıymetli."

- İstanbul