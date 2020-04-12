Sokağa çıkma yasağında polisten saklanma anları kamerada - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağında polisten saklanma anları kamerada
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak
'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sırasında ceza yememek için polisten saklanma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ankara'da çekildiği belirtilen bir görüntüde, 1 kişinin park halindeki otomobilin arkasına saklandığı görülüyor. Saklanan kişinin bir süre sonra kendisini fark eden polis memuruna yakalandığı kameraya yansıyor.
Bir başka görüntü ise Mardin
'de çekildi. Görüntüde bir gencin polise yakalanmamak için boş arazide yuvarlandığı ve ardından yüz üstü yere yattığı görülüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:01 Kaynak: DHA
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