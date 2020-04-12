Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

GAZİANTEP - Korana virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle esnafların kapalı olması sebebi ile aç kalan sokak hayvanlarına yine barınak sorumlusu sahip çıktı.

2 günlük sokağa çıkma yasağı ile neredeyse tüm iş yerlerinin tamamı kapalı olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların imdadına yine Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma derneği üyesi ve barınak sorumlusu Bekir Şentürk'e düştü.

Şentürk, sorumlusu olduğu barınaktaki yaklaşık 200 adet köpeği yemledikten sonra merkezde gezen sokak köpeklerini besledi. Şentürk, "Bu sokağa çıkma yasağından dolayı sokak hayvanlarımızın çoğu kapalı olduğu için yemek arayışı içerisindeler mama arayışı içerisindeler ancak iş yerleri kapalı olduğu için besleyen kimse olmadığından bugün ve iki gün boyunca sokak hayvanlarını beslemek için elimizden geleni yapacağız. Burada devletimizin sokak hayvanlarına ve barınaklara göstermiş olduğu müsamaha ve duyarlılık için onlara sossuz teşekkür ederiz. En azından onlara aç kalmamak için böyle görevlileri muaf tuttukları için kendilerine teşekkür ederiz. Sahiplenmek isteyenleri barınağımıza bekliyoruz" diye konuştu.