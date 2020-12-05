Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

05.12.2020 11:21
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, Covid-19 nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakmıyor.

Bağcılar Belediyesi, Covid-19 nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakmıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokakta yaşayan hayvanlar için 63 parktaki mamamatiklere ve sokaklarda belirlenen noktalara mama bırakıyor. Ayrıca, ilçe genelindeki suluklar da dolduruluyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve dün akşam saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabahı saat 05.00'de sona erecek. Özellikle kafeterya, restoran gibi yerlerin de kapalı olması nedeniyle sokak hayvanları bu iki gün içinde besin bulmakta zorlanacak. Normal zamanlarda da sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını karşılayan Bağcılar Belediyesi, yasaklı günlerde de can dostların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Beslenme odaklarına mama ve su bırakılıyor

Bu amaçla Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, yasağın başlamasıyla birlikte sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama desteğini artırdı. Kedi ve köpek mamaları 63 parkta kurulu olan mamamatiklere bırakılıyor. Ekipler gelen talepler doğrultusunda belirtilen adreslere de mama bırakıyor. Sokak hayvanları, beslenme odaklarına bırakılan yiyeceklerden yiyerek gıda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Aynı zamanda ilçe genelinde belli noktalarda yer alan su kapları da dolduruluyor. Bu işlemler, araçlı iki ekip tarafından yasağın sürdüğü Cumartesi ve Pazar günü de aralıksız bir şekilde devam edecek.

Onları sevgisiz ve gıdasız bırakmıyoruz

Tük ekiplerin 7 gün boyunca sahada olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Korona virüs salgınından can dostlarımız da çok olumsuz etkileniyor. Bağcılar Belediyesi olarak normal günlerde yaptığımız gibi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarını unutmuyor onları beslemeye devam ediyoruz. İyi bir yaşam onların da en tabi hakkı. Onları sevgisiz ve gıdasız bırakmıyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik bu özel besin programında yaklaşık 200 kilo mama dağıtılması bekleniyor. - İSTANBUL

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

Sokak Hayvanları, Koronavirüs, Bağcılar, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum, biraz nefes verin Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi "Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı         
09:54
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor Çıldır Gölü'nün atlı kızakçıları Turistik Doğu Ekspresi'nin yolunu gözlüyor         
08:27
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadı         
07:21
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı         
21:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 11:49:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei