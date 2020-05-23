Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı
AMASYA (İHA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde esnaflık yapan Recep Artut (43) korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayarak dükkanının önüne bir kap yemek bir kap su bıraktı.
AMASYA (İHA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde esnaflık yapan Recep Artut (43) korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayarak dükkanının önüne bir kap yemek bir kap su bıraktı.
Sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarının ve doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için dükkanının önüne yemek ve kabı bıraktığını ifade eden Artut konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kovid- 19 sebebiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de 4 gün sokağa çıkma yasağımız var. Dolayısıyla sokak hayvanlarımızın aç susuz kalmaması adına bir kap su bir kap yemek onlar yeterli olacaktır. Onlar da bizim gibi can taşıyorlar ve bizlerin yaşama hakları olduğu gibi onlarında yaşama hakkı vardır. " - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 07:17 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu