SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR - Son Dakika

Haber-Kamera Emin YEŞİL-Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile yanındaki arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Yeni Mahalle Tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Sokağa çıkma yasağına ilişkin denetimlerde bulunan polis ekipleri, 34 AGY 131 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, beraberindeki arkadaşıyla kaçmaya başladı. Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayan otomobil sürücüsü, önce ara sokaklarda sonra ana arterlerde kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 dakika kaçan sürücünün otomobilinin önü kesildi. Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam Tramvay durağı yakınlarında durdurulan otomobilden indirilen sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Üzerlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan 2 şüpheli karakola götürdü. Yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere, 'kent trafiğini tehlikeye sokmak' ve 'yasağa rağmen sokağa çıkmak' suçlarından işlem yapıldı.