Sokağa çıkma yasağında Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi ardından Taksim Meydanı güvercinlere kaldı.



Korona virüse tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 31 ilde uygulanan yasak ile birlikte İstanbul'un sokakları bomboş kaldı. Taksim Meydanı vatandaşların evlerinde kalmasıyla tamamen güvercinlere kaldı. Normalde çevre esnafının yem atarak beslediği güvercinleri bu kez polis ve zabıta ekipleri besledi. - İSTANBUL