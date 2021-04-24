Sokağa çıkma yasağında toplu tüketim yerleri denetlendi - Son Dakika

Yapılan denetimlerde sosyal mesafe, maske takılması ve dezenfektan kullanımına ilişkin uyarılarda bulunuldu. - KIRKLARELİ

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy , 'Dinamik Denetim Modeli' çalışmaları kapsamında, toplu tüketim yerlerinde Covid-19 tedbirlerine karşı alınan önlemleri yerinde inceleyerek, işletmelere bilgilendirmede bulundu.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan dinamik denetim sürecinde Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma yasağında toplu tüketim yerlerini denetledi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dinamik denetim süreci kapsamında sokağa çıkma yasağında toplu denetim yerlerini denetledi.

Camdaki Kız dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Nilüfer, bu sefer kızına sahip çıkıyor

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

Ayıp değil mi gençler? Yasak saati diskoda buluşup, tüm kuralları hiçe saydılar

Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz