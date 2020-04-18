Sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmeği Ortahisar'dan - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi Vefa Destek Grubu iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımını sürdürüyor. Ortahisar Belediyesi'nin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürüttüğü faaliyette vatandaşlara günlük 18 bin adet ekmek dağıtılıyor.



Vefa Grubu ekipleri çağrılarla kendilerine ulaşan vatandaşların yanı sıra vatandaşlara verilmesi için muhtarlıklara da ekmek dağıtıyor. Sabahın erken saatlerinden beri ekmek dağıtımını titizlikle sürdüren ekiplerden vatandaşlar oldukça memnun. Özellikle ekmek temininin zor olduğu kırsal mahallelerde ekmek dağıtımını sürdüren ekipler, 18 Nisan Cumartesi ile 19 Nisan Pazar günleri boyunca dağıtıma devam edecek. Ücretsiz ekmek dağıtımı genel sokağa çıkma yasağının uygulandığı her gün yapılacak.



"Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak"



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Korona virüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hiçbir vatandaşın mağdur olmasına göz yummayacaklarını söyledi. Bir aydan fazla süredir vatandaşların her türlü talebinin ciddiyetle yerine getirildiğini belirten Başkan Genç, "Salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasının en önemli dayanağı sokağa çıkma yasağına bütün vatandaşlarımızın riayet etmesinden geçiyor. Vatandaşlarımız evlerinde kalarak kendileriyle ilgili sorumluluklarını yerine getiriyor. Biz de yerel yönetimler olarak evlerinde kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak durumundayız. Eğer vatandaşımıza evde kalın diyorsak bunun gereklerini de yerine getirmek zorundayız. Bu anlamda Ortahisar Vefa Destek Grubu çok güzel çalışmalar yaparak 7/24 vatandaşlarımızın çağrılarına kulak veriyor. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Sağolsun vatandaşlarımız da büyük bir sağduyu örneği gösteriyorlar. Büyük ölçüde virüsten korunma tedbirlerine uyuyorlar. Hep birlikte el ele verirsek bu salgını en zararla atlatabiliriz. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bizi biz yapan, medeniyetimizin ve inancımızın da gereği olan bu değerlerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız" dedi. - TRABZON