Sokağa çıkma yasağından muaf çay üreticileri bahçede - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Doğu Karadeniz 'deki Rize Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek, çay hasadını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaş çay hasadı, pazartesi günü başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler, bahçelerine girerek, ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), tarafından açıklanan 44 maddelik acil eylem planına uyan üreticiler, alınan tedbirler kapsamında çay hasadı yapıyor. Türkiye genelinde 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çay üreticileri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde bahçelere girerek çay hasadını sürdürüyor. Bazı bölgelerde yağmurlu havaya aldırış etmeyen üreticiler, çay bahçelerinde hasat yapıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapatılması sonucu yaklaşık 40 bin yabancı işçinin bölgeye gelememesi ile üreticiler, ailece bahçelere girerek çay hasadını gerçekleştiriyor.

'YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN TOPLUYORUZ'

Çay üreticisi Murat Sarıusta, 20 yıldır çay tarımıyla uğraştığını belirterek "Yağmur, çamur bakmaksızın bütün gücümüzle çayımızı toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Halit Öksüz de "Düz arazide çay toplamak daha kolay. Benim arazim dik olduğu için çok zorlanıyoruz. Yağmur yağdığı zaman çayı toplamak, götürmek ve teslim etmekte çok zor oluyor" diye konuştu.

Ayşe Asımoğlu ise " Sabah 5'te çay bahçesine giriyoruz. Yağmur çamur demeden hem de oruçlu olarak çay topladık Sabahtan akşama kadar yağmurun altında çay topladık. Ama bir gün önce de güneşten yandık" dedi.

Gökçe Erhan ise "Bu köyde yaşayan bir ressamım. Çay bahçelerimiz çok fazla. O yüzden çayları genelde işçilere toplatıyorduk. Korona salgınından dolayı artık işçi bulamıyoruz. Bu yüzden bütün araziyi kendim toplamak zorundayım. Akşam da resim çalışmalarımı yapmak durumundayım. Çay toplamak gerçekten çok zor bir iş" diye konuştu.

'MUAFİYET KARARI ÇOK İYİ OLDU'

Sokağa çıkma yasağında kendilerine izin verildiğini söyleyen Songül Uzun, "Çayın zamanı geldiğinde mecbur toplanması gerekiyor. Kısıtlama var ama 4 gün evde geçiremezdik. Eğer beklersek çayın süresi geçecektir, kalitesi düşecektir. Çay özelliğini kaybedince hem bir zarar ederiz hem de devlet. Bu kısıtlama sürecinde üreticilere muafiyet getirilmesi çok iyi oldu. Şu anda sadece evimizden çay bahçemize gidiyoruz ve geri dönüyoruz bize tanınan hak bu şekilde" dedi.

Alim Papaker, "Okul olmadığı için bu yılı çay bahçesinde geçiriyoruz. Ailemize çay taşınmasında yardım ediyoruz. Kısıtlama var ama üreticilere muafiyet tanındı. Biz de bu sürede çayımızı toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YAŞ ÇAY ÜRETİMİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.

- Trabzon