Sokağa çıkma yasağından sonra Sultanbeyli Meydanı güvercinlere kaldı - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağıyla sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkamayınca Sultanbeyli Kent Meydanı güvercinlere kaldı.



Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 31 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak ile birlikte İstanbul'un sokakları bomboş kaldı. Daha önce bariyer kurularak yaya trafiğine kapatılan Sultanbeyli Kent Meydanı vatandaşların evlerinde kalmasıyla tamamen güvercinlere kaldı. Normalde çevre esnafının yem atarak beslediği güvercinleri bu kez çekim yapan gazeteciler besledi. - İSTANBUL