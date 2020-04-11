Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağını ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - drone - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağını ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - drone
7 saat önce
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun drone ile havadan görüntüsü Kent Meydanı, cadde ve kavşakların havadan görüntüler Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun drone ile havadan görüntüsü
Kent Meydanı, cadde ve kavşakların havadan görüntüler Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:46 Kaynak: AA
Son Dakika Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi