Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın etti - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın etti
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Şanlıurfa'da fırın ve marketlere akın etti.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Şanlıurfa'da fırın ve marketlere akın etti.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller arasında olan Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşlar fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturan bazı vatandaşların maske takmadığı ve çocuklarıyla markette geldiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:49 Kaynak: DHA
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