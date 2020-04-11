Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın etti - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın etti
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın ettiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Şanlıurfa'da fırın ve marketlere akın etti.
Sokağa çıkma yasağını duyan Şanlıurfalılar fırın ve marketlere akın etti
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Şanlıurfa'da fırın ve marketlere akın etti.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller arasında olan Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşlar fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturan bazı vatandaşların maske takmadığı ve çocuklarıyla markette geldiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:15 Kaynak: DHA
Son Dakika Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek İstanbul'un yolları bomboş kaldı Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak