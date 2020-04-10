Son Dakika › Genel › Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar bakkallara akın etti
BURSA - İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çok sayıda vatandaş yayımlanan genelge sonrası kapacak olan bakkallara akın etti.
Bursa'nın bir çok mahallesindeki caddeler trafiğe kapanırken, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal mesafe kuralını ihlal ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı