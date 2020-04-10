Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu gece 24.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlere akın etti.
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bu gece 24.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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