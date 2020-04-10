Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar market ve fırınlara akın etti - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da, 48 saat sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, market ve fırınlara hücum etti.



30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ta gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyan vatandaşlar, kendileri sokağa attı. Açık bakkal, market ve fırın arayan vatandaşlar ekmek, su, sigara ve temel yaşam malzemelerine yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar, küçük dükkanların içine daldı. Yüzlerce vatandaş küçük ve dar alanlarda kendilerine sıra gelmesini bekledi. Araçlarıyla daha az kalabalık olan market ve fırın arayan vatandaşlar da yollarda kalabalık oluşturdu. Panik oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da ihlal etti.



2 günlük sokağa çıkma yasağını geç öğrendiklerini ifade eden vatandaşlar, "Sokağa çıkma yasağından geç haberdar olduk. Kendimizi dışarı atıp ekmek ve benzeri şeyler almak istedik. Ancak herkes sokağa çıkmış ve aradıklarımızı bulamadık" dediler.



Samsun'da 2 gün sokağa çıkılamayacak. - SAMSUN