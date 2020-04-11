Sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağını duyanlar fırın ve marketlere koştu
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağını duyan Kahramanmaraşlılar fırın ve marketlere akın etti.
Sokağa çıkma yasağını duyan Kahramanmaraşlılar fırın ve marketlere akın etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 30 büyükşehirden biri olan Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar sokağa çıkma yasağını duyar duymaz market ve fırın gibi yerlere akın etti. Kentteki açık olan çeşitli marketlere gelen vatandaşlar market önlerinde alışverişlerini yaptıktan sonra, hesap ödemeye gelinceye kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Kahramanmaraşlılar faaliyet gösteren bazı fırınların önlerinde de uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafeye dikkat edilmedi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:22 Kaynak: İHA
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