Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular
26 dakika önce
Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından Kayseri'de hareketlilik yaşandı. Haberi alan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ekmek sırasında bekleyen vatandaşlar, kararı duyduktan sonra evde çıkamayacakları için ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktıklarını dile getirdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:15 Kaynak: İHA
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