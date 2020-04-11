Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Sokağa çıkma yasağını duydular, fırınlara koştular
KAYSERİ - Kayseri'de vatandaşlar sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından Kayseri'de hareketlilik yaşandı. Haberi alan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Ekmek sırasında bekleyen vatandaşlar, kararı duyduktan sonra evde çıkamayacakları için ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktıklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:28 Kaynak: İHA
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