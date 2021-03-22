Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 195 kişiye idari işlem yapıldı - Son Dakika

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 195 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı belirtilerek, "20 Mart saat 21.00'den 22 Mart saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma yasağını ihlal eden 195 şahsa idari işlem yapılarak 382 bin 233 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.