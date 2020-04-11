Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza
6 saat önce
Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından güvenlik güçleri Şanlıurfa'da uygulama gerçekleştirdi.
Siverek ilçesinde kurallara uymayarak dışarı çıkan 8 kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:16 Kaynak: AA
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