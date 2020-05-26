Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişide bıçak ve uyuşturucu bulundu - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi yakalanırken, üzerlerinde bıçak ve uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tavşanlı ilçesinde mahalle bekçileri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet bıçağın yanı sıra 3 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 bin lira idari para cezası uygulandı.