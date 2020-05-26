Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye para cezası - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye para cezası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye, 8 bin 694 lira para cezası uygulandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye, 8 bin 694 lira para cezası uygulandı. Ramazan Bayramı süresince uygulanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin Turgutlu'da uygulama yapan polis ekibi, Atatürk Bulvarında, 45 N 4461 plakalı otomobil sürücüsünü durdurdu. Polis, yaptığı kontrolde, sürücünün ehliyetine daha önce alkolden dolayı el koyulduğunu tespit etti. Ehliyetsiz şekilde araç kullanan Ekin B.'ye, "ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma yasağına uymama ve maske takma tedbirine uyama" suçlarından toplam 8 bin 694 lira ceza uygulandı. Ekin B.'nin kullandığı otomobil, polis ekiplerince otoparka çekildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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