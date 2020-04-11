Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler, doğal gaz dağıtım aracını polis sanınca büyük panik yaşadı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençler, doğal gaz dağıtım aracını polis sanınca büyük panik yaşadı
6 saat önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı gençler, doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzetince büyük panik yaşadılar.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı gençler, doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzetince büyük panik yaşadılar. Vatandaşlar tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Olay, Kocaeli'nin Dilovası Mahallesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki bir grup genç, sokakta gezerken doğal gaz dağıtım firmasına ait aracı gördü. Aracı polis aracına benzeten gençler, panikle koşmaya başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgiyle izlendi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:51 Kaynak: İHA
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