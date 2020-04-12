Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk droneyi görünce böyle kaçtı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk droneyi görünce böyle kaçtı

Halı sahada oyun oynayan çocuklar droneyi görünce büyük panik yaşadı

Çocukların kaçışı havadan saniye saniye görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir sitenin halı sahasında oyun oynayan iki çocuk, çekim yapan droneyi polis dronesi sanıp panik yaşayarak kaçmaya başladı. O anlar havadan drone ile saniye saniye görüntülendi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki çocuk, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisindeki halı sahaya oyun oynamaya çıktı. Bu esnada boş sokakları havadan görüntülemek için havalanan droneyi gören çocuklar, panik yaşayarak kaçmaya başladı. Droneyi, polis dronesi zannederek kaçmaya başlayan çocukların o anları ise havadan saniye saniye görüntülendi.