Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yabancı uyruklulara ceza - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 yabancı uyrukluya para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Muğla'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi TOKİ mevkisinde 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Ekiplerce karakola götürülen ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı.