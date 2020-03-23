Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, trafik kazasında hayatını kaybetti Ankara'da, 'Korona virüs' tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasını çiğneyerek dışarı çıkan 75 yaşındaki bir kişi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, trafik kazasında hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da, 'Korona virüs' tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasını çiğneyerek dışarı çıkan 75 yaşındaki bir kişi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde yaşından dolayı hakkında sokağa çıkma yasağı bulunan Hüseyin Atik (75), ilçenin en kalabalık caddelerinden bir tanesinde gezmeye çıktı. Yürüyüş yaparken karşıdan karşıya geçmek isteyen Atik, yaya geçidinden geçmek isterken 06 HC 3390 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Mikserin altında kalan Atik'in, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda hayatını kaybettiği ve yapılan incelemeler sonrasında 75 yaşında olduğu öğrenildi.

"Polis ekipleri sabah saatlerinde Atik'i evine dönmesi uyarmış"

Ayrıca, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Hüseyin Atik'in, sabah saatlerinde olayın olduğu yerde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, '65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı' olduğu hatırlatılarak, uyarıldığı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:19 Kaynak: İHA

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