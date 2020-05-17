SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ 2. GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

İstanbul 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.

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