Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'nın meydanları güvercinlere kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'nın meydanları güvercinlere kaldı
7 saat önce
Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'nın meydanları güvercinlere kaldı Adana'da sokağa çıkma yasağına uyulurken kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi sessizliğe bürünüp güvercinlere kaldı.
Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'nın meydanları güvercinlere kaldı
ADANA - Adana'da sokağa çıkma yasağına uyulurken kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi sessizliğe bürünüp güvercinlere kaldı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan Pazar günü saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamındaki illerde vatandaşlar sokağa çıkmayıp uyarıları dikkate alırken Adana'nın da simgeleri İstasyon ve 5 Ocak Meydanı ile tarihi Büyük Saat Kulesi sessizliğe büründü.
Tarihi mekan ve meydanları bu kez de güvercinler doldurdu. Yüzlerce güvercin meydanlarda güzel görüntüler oluşturdu. Güvercinler drone ile de havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:04 Kaynak: İHA
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