Sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim
ANKARA - İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapandı. Bu gece yarısından itibaren 2 gün boyunca geçerli olacak olan soka çıkma yasağı nedeniyle Ankara sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkması yasak olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:53 Kaynak: İHA
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