Sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

Sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından Ankara'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim ANKARA - İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağının ardından Ankaralılar evlerine kapandı. Bu gece yarısından itibaren 2 gün boyunca geçerli olacak olan soka çıkma yasağı nedeniyle Ankara sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkması yasak olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu

Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu