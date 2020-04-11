Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağının ardından Ankaray ve Metro sessizliğe büründü - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağının ardından Ankaray ve Metro sessizliğe büründü
6 saat önce
Ankara'da sokağa çıkma yasağı kapsamında seferleri durdurulan Metro ve Ankaray en sakin gününü yaşadı.
Ankara'da sokağa çıkma yasağı kapsamında seferleri durdurulan Metro ve Ankaray en sakin gününü yaşadı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yüz binlerce başkentlinin her gün kent içi ulaşımda kullandığı Metro ve Ankaray da sessizliğe büründü.
İçerisinde onlarca dükkanın bulunduğu metro istasyonlarında sessizlik hakimdi. Yalnızca güvenlik elemanlarının görev yaptığı istasyonlar bomboş kaldı.
Her gün yüz binlerce kişinin gelip geçtiği turnikeler ve yürüyen merdivenler de kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:04 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi