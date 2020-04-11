Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan TEM ve E-5 havadan görüntülendi
6 saat önce
İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından trafik yüzde 1'lere kadar geriledi.
İstanbul'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından trafik yüzde 1'lere kadar geriledi. Boş kalan İstanbul trafiğinin ana arterleri TEM otoyolu ve E-5 karayolu havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü. İstanbul'da trafik de yüzde 1 oranlarını kadar düştü. Trafik yoğunluğunun normalde fazla olmasına rağmen sokağa çıkma yasağıyla boş kalan TEM, E-5 bağlantısının olduğu Kozyatağı mevkii havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:03 Kaynak: İHA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü