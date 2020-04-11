Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı uygulaması

Boş sokaklardan görüntü

Çarşı merkezinden görüntü VAN - Van'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.

Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından, kent genelinde uygulama yaptı.