Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokağa çıkma yasağı uygulaması Boş sokaklardan görüntü Çarşı merkezinden görüntü VAN - Van'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sokağa çıkma yasağı uygulaması
Boş sokaklardan görüntü
Çarşı merkezinden görüntü VAN - Van'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından, kent genelinde uygulama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:53 Kaynak: AA
Son Dakika Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı Sokağa çıktı, uyarılara aldırış etmeyince gözaltına alındı Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu