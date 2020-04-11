Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Konak Meydanından görüntüler

Tarihi Kemeraltı Çarşının boşluğu ve kapalı dükkanlar

Bir polisin kuşları yemlemesi

Boş sokak ve caddelerden görüntüler İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Konak Meydanı boş kaldı. Tarihi Saat Kulesi'nin de bulunduğu meydanın sakin olduğu gözlendi.