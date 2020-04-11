Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (3) - i - Son Dakika

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın drone ile görüntülenmesi

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki yol sakinliği

Deniz kenarlarının boş olması

Karşıyaka Çarşısındaki sakinlik

Yasaktan haberinin olmadığını söyleyen vatandaş ile polisin diyaloğu

İZMİR - İzmir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boş kaldı. Göztepe ile Karşıyaka vapur iskeleleri çevresinin de sakin olduğu görüldü. Öte yandan Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir vatandaş, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını söyledi.