Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - HATAY/KAYSERİ/DİYARBAKIR/ - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - HATAY/KAYSERİ/DİYARBAKIR/
6 saat önce
Hatay kent görüntüsü Kayseri meydan Polislerin araçları durdurması Diyarbakır Sur sokak görüntüsü Malatya cadde görüntüsü HATAY/KAYSERİ/DİYARBAKIR/MALATYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Hatay kent görüntüsü
Kayseri meydan
Polislerin araçları durdurması
Diyarbakır Sur sokak görüntüsü
Malatya cadde görüntüsü HATAY/KAYSERİ/DİYARBAKIR/MALATYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:39 Kaynak: AA
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