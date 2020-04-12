Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı (2)
6 saat önce
Drone çekimleri Tarihi eski Antakya evleri ve Kurtuluş caddesi Cumhuriyet MeydanıNdan görünüm Boş cadde ve sokaklar HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Drone çekimleri
Tarihi eski Antakya evleri ve Kurtuluş caddesi
Cumhuriyet MeydanıNdan görünüm
Boş cadde ve sokaklar
HATAY - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de meydanlar boş kaldı.
Hatay kent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:56 Kaynak: AA
Son Dakika Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı