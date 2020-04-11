Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim oldu
6 saat önce
Midyat'ın işlek ana caddeleri ve Saat Kulesi Dörtyol kavşağı Kuyumcular çarşısı Emniyet ve zabıta ekiplerinin tedbirleri Durdurulan araçlar Trafik polislerinin denetimiMARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak...
Midyat'ın işlek ana caddeleri ve Saat Kulesi
Dörtyol kavşağı
Kuyumcular çarşısı
Emniyet ve zabıta ekiplerinin tedbirleri
Durdurulan araçlar
Trafik polislerinin denetimi
MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:28 Kaynak: AA
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