Son Dakika › Güncel › SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR - Son Dakika
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR
28 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kent genelinde denetimler devam ediyor.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kent genelinde denetimler devam ediyor. Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan sürücülere ve sokağa çıkan vatandaşlara ise idari para cezası kesiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:03 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var