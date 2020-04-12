SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN DENETİMLER GECE DE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kent genelinde denetimler devam ediyor. Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan sürücülere ve sokağa çıkan vatandaşlara ise idari para cezası kesiliyor.