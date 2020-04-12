Sokağa çıkma yasağının ardından denetimler gece de devam ediyor - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından denetimler gece de devam ediyor
22 dakika önce
KORONAVİRÜS mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kent genelinde denetimler devam ediyor.
KORONAVİRÜS mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ve kent genelinde denetimler devam ediyor.
Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan sürücülere ve sokağa çıkan vatandaşlara ise idari para cezası kesiliyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:09 Kaynak: DHA
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