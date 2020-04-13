Sokağa çıkma yasağının ardından haftasonu evde kalan aileler amatör video klipler hazırladı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından haftasonu evde kalan aileler amatör video klipler hazırladı
1 saat önce
Sokağa çıkma yasağının ardından haftasonu evde kalan aileler amatör video klipler hazırladı.
Sokağa çıkma yasağının ardından haftasonu evde kalan aileler amatör video klipler hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:53 Kaynak: AA
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