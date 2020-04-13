SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM - Son Dakika
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM

6 saat önce

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İLK İŞ GÜNÜNDE İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM, System.String[]
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Dün gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maskelerini takarak yolculuk ederken metrobüs şoförleri de tulum giydi. Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

- İstanbul

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:11 Kaynak: DHA

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