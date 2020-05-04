SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM (1) - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde üç gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü.Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.

- İstanbul