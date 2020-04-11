Sokağa çıkma yasağının ardından İzmir boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ardından İzmir boş kaldı

İzmir yasağın ardından sessizliğe büründü

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ve İzmir'de 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesi öncesi kentte yaşanan keşmekeş gün içerisinde yerini sessizliğe bıraktı. İzmirli vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, kentin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları olan yerleri boş kaldı. Özellikle hafta sonları İzmirliler'in uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmayışı göze çarparken, trafiğin en yoğun olduğu yerlerden olan Liman Caddesi'ndeki boşluk da dikkat çekti.

Drone ile görüntülendi

İzmir'de yasağın ardından boş kalan cadde ve sokaklar da drone kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde İzmir'de nüfus yoğunluğunun yüksek seviyede olduğu mahalle ve caddelerdeki boşluk göze çarptı.

Polis kontrol noktaları kurdu

Öte yandan polis ekipleri yasağın ilk gününde kentin bir çok noktasında uygulama noktaları oluşturdu. Yoldan geçen araçları durdurarak çalışma belgesi soran polisler, yalnızca belgesi olan özel izinli ve yasaktan muaf olan araçların geçişine izin verdi. Belgesi bulunmayan ve sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen vatandaşlara da 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Konak Meydanı güvercinlere kaldı

İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Konak Meydanı da yine boş kalan alanlardan oldu. Tek bir kişinin bile bulunmadığı meydan yalnızca güvercinlere kaldı. Meydanda vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler de bu sebeple aç kalınca İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlisi imdada koştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlisi aç kalan güvercinleri elleriyle besledi.

Aliağa'da fırınlar ekmek dağıtımı yaptı

İzmir'in Aliağa ilçesinde de fırınlar araçlarla mahallelerde ekmek satışı yaptı. Özellikle yasağın ilan edilmesinden kısa bir zaman önce Türkiye'nin bir çok yerinde ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bu kez ekmeklerini mahallelerine gelen araçlardan temin etti.