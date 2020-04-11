Sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy'de sokaklar böyle görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy 'de sokaklar böyle görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu