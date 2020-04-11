Sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy'de sokaklar böyle görüntülendi - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy'de sokaklar böyle görüntülendi
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy'de sokaklar böyle görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağının ardından Kadıköy'de sokaklar böyle görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:09 Kaynak: İHA
Son Dakika Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak