Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı
6 saat önce
Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hatay Cumhuriyet Meydanı Malatya meydan Trabzon kent meydanı ANKARA/GAZİANTEP/HATAY/MALATYA/TRABZON - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde...
Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
Hatay Cumhuriyet Meydanı
Malatya meydan
Trabzon kent meydanı ANKARA/GAZİANTEP/HATAY/MALATYA/TRABZON - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:29 Kaynak: AA
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