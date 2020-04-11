Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı - ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/ - Son Dakika

Gaziantep meydan ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

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