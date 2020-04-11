Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - drone (3) - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - drone (3)
6 saat önce
Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar Polis aracının Cumhuriyet Meydanı'nda hareket etmesi Boş caddeden detaylar Meraklı kedilerin yerdeki drone yaklaşması görüntüleri ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle...
Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar
Polis aracının Cumhuriyet Meydanı'nda hareket etmesi
Boş caddeden detaylar
Meraklı kedilerin yerdeki drone yaklaşması görüntüleri ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin tarihi simge yapıları Yivli Minare, Saat Kulesi ile Cumhuriyet Meydanı ve çevresi en sakin günlerini yaşıyor. (3)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:33 Kaynak: AA
Son Dakika Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın