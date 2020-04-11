Sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - drone (3) - Son Dakika

Antalya'nın simge yapıları tarihi Yivli Minare, Saat Kulesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan detaylar

Polis aracının Cumhuriyet Meydanı'nda hareket etmesi

Boş caddeden detaylar

Meraklı kedilerin yerdeki drone yaklaşması görüntüleri ANTALYA - Turizm merkezi Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin tarihi simge yapıları Yivli Minare, Saat Kulesi ile Cumhuriyet Meydanı ve çevresi en sakin günlerini yaşıyor. (3)